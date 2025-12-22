İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 10:51
    Azərbaycan güləşçiləri üçün etika və natiqlik təlimləri keçirilir

    Azərbaycan güləşçiləri üçün etika və natiqlik təlimləri keçirilir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bu, ​Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) və Etika Akademiyası arasında imzalanan Əməkdaşlıq Memorandumu çərçivəsində həyata keçirlir.

    Təlimlər natiqlik sənəti, gözəl danışıq texnikası, psixoloji hazırlıq, kamera önündə çıxış, özünüifadə bacarığı istiqamətlərində aparılır.

    ​Qeyd edək ki, MOK və Etika Akademiyasının bu tərəfdaşlığı idmançıların həm arenada, həm də cəmiyyət qarşısında kamil şəxsiyyət kimi formalaşmasını hədəfləyir.

    güləş Azərbaycan Güləş Federasiyası Milli Olimpiya Komitəsi Etika Akademiyası

