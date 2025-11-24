Azərbaycanda Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə edənlərin sayı 6,2 mini keçib
Maliyyə
- 24 noyabr, 2025
- 15:11
Azərbaycanda Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) əldə edənlərin 6 208 nəfərə çatıb.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, PMS almış şəxslərin dövlət reyestri yenilənərək Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.
Xatırladaq ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) bu ilin iyul ayında peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi (mühasibat uçotu üzrə), avqust ayında isə II mərhələsi (qanunvericilik üzrә) keçirilib. İmtahan vermək üçün I mərhələ üzrə 1 416, II mərhələ üzrə isə 984 nəfər müraciət etmişdi.
Son xəbərlər
16:28
Putin və Ərdoğan Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edibRegion
16:20
Foto
Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşübElm və təhsil
16:16
Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıbSağlamlıq
16:15
"Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏFutbol
16:15
Foto
Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıbQarabağ
16:14
Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməzDigər
16:07
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblarKomanda
15:55
Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
15:52