İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə edənlərin sayı 6,2 mini keçib

    Maliyyə
    • 24 noyabr, 2025
    • 15:11
    Azərbaycanda Peşəkar Mühasib Sertifikatı əldə edənlərin sayı 6,2 mini keçib

    Azərbaycanda Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) əldə edənlərin 6 208 nəfərə çatıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, PMS almış şəxslərin dövlət reyestri yenilənərək Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.

    Xatırladaq ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) bu ilin iyul ayında peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi (mühasibat uçotu üzrə), avqust ayında isə II mərhələsi (qanunvericilik üzrә) keçirilib. İmtahan vermək üçün I mərhələ üzrə 1 416, II mərhələ üzrə isə 984 nəfər müraciət etmişdi.

    Maliyyə Nazirliyi Peşəkar Mühasib Sertifikatı

    Son xəbərlər

    16:28

    Putin və Ərdoğan Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edib

    Region
    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    15:55

    Pino: Anqolada müzakirələrdən sonra sabah "istəklilər koalisiyası"nın iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:52

    "Napoli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı matçda diqqətli olmaq lazımdır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti