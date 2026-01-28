İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:54
    Azərbaycanda ötən il dövlət xətti ilə 443 milyon manat ipoteka krediti verilib

    2025-ci ildə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 443 milyon manat kredit verilib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci illə müqayisədə 0,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 2,8 % azalaraq 434,9 milyon manat olub.

    İl ərzində İKZF-nin istiqraz buraxmaqla cəlb etdiyi vəsaitin məbləği 8,3 % artaraq 650 milyon manata çatıb, Fonda dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin məbləği isə 8,9 % azalaraq 79,9 milyon manata düşüb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı ipoteka

