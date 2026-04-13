Azərbaycanda orta illik inflyasiya martda dəyişməyib
Maliyyə
- 13 aprel, 2026
- 14:07
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,7 % təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, yanvar-fevral aylarında da ölkədə orta illik inflyasiya 5,7 % olub.
