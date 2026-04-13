İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda orta illik inflyasiya martda dəyişməyib

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 14:07
    Azərbaycanda orta illik inflyasiya martda dəyişməyib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,7 % təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, yanvar-fevral aylarında da ölkədə orta illik inflyasiya 5,7 % olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi Orta illik inflyasiya
    Среднегодовая инфляция в Азербайджане в I составила 5,7%
    Azerbaijan's annual inflation stands at 5.7% in Q1

