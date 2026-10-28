İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər 1 % artıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 18:02
    Azərbaycanda nağdsız ödənişlər 1 % artıb

    Bu ilin sentyabr ayında nağdsız ödənişlərin məbləği ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 0,9 % artaraq 8 milyard 977 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bunun 7 milyard 755 milyon manatı (86,4 %-i) elektron ticarətin payına düşüb.

    Ödənişlərin 1 milyard 220 milyon manatı POS-terminallar, 2 milyon manatı isə özünə xidmət terminalları vasitəsilə həyata keçirilib. İlin əvvəlindən ödəniş kartları ilə nağdsız ölkədaxili əməliyyatların məbləği kart əməliyyatlarının həcminin 69,7 %-ni təşkil edib.

    Bu il avqustun 1-nə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 23 milyon 388 min ədəd təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 1,8 % çox, ilin əvvəlinə nisbətən 6,4 %, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,45 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə debet kartlarının sayı 10,9 % artaraq 21,353 milyon, kredit kartlarının sayı isə 3,8 % azalaraq 2,035 milyon olub. Sentyabrda bu kartlar üzrə dövriyyənin məbləği müvafiq olaraq 12,613 milyard manat (illik müqayisədə 3 % çox) və 696 milyon manat (-10,5 %) təşkil edib.

    Hesabat dövründə ölkədə bankomatların sayı 2,7 % artaraq, POS-terminalların sayı isə 16,5 % azalaraq müvafiq olaraq 3 590 ədəd (Bakı üzrə 1 931 ədəd) və 135 204 ədəd (Bakı üzrə 86 242 ədəd) təşkil edib.

    Hazırda beynəlxalq ödəniş sistemlərinin 3 əsas növü var: kart, elektron və universal ödəniş sistemləri. Dünyada daha çox populyar olan 5 beynəlxalq kart ödəniş sistemi mövcuddur - "Visa İnternational", "MasterCard İnternational", "American Express", "Diners Club İnternational" və "JCB Card"dır. Bu maliyyə nəhəngləri Azərbaycan bankları ilə də əməkdaşlıq edir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Nağdsız ödənişlərin məbləği
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:18
    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:10
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    19:09
    ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:05
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda Bosniya və Herseqovina klubuna uduzub
    Futbol
    19:04
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Cəbəllütariq yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    18:57
    Video
    İspaniyada dəmiryol qəzasında ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb - Yenilənib-4
    Digər ölkələr
    18:55
    Foto
    İƏT-in Baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib
    Xarici siyasət
    18:50
    AzFina rəsmisi: "Azərbaycanda rəsmi gəliri olmayan şəxslərin kreditləşdirilməsi üçün böyük potensial var"
    Maliyyə
    18:50
    Foto
    "Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti