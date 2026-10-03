İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycanda manatla pul kütləsi 21 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 12:55
    Azərbaycanda manatla pul kütləsi 21 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin sentyabrın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 54 milyard 978 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, avqustun 1-i ilə müqayisədə 2 %, ilin əvvəlinə nisbətən 10,3 %, 2025-ci ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 15,1 % çoxdur.

    O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 44 milyard 416,6 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 1,3 %, ilin əvvəlinə nisbətən 10 %, ötən ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 20,7 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 34 milyard 212,2 milyon manat təşkil edib ki, bu da, aylıq müqayisədə 1,7 %, ilin əvvəlinə nisbətən 6,3 %, 2025-ci ilin sentyabrın 1-i ilə ilə müqayisədə 17,5 % çoxdur.

    Sentyabrın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 19 milyard 166,8 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 0,02 % az, ilin əvvəlinə nisbətən 6,8 %, ötən ilin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 13,9 % çoxdur.

    Geniş pul kütləsi Nağd pul kütləsi Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Azerbaijan's broad money supply reaches 55 billion manats
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:33

    Astarada avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    00:17

    Hakan Fidan: Məkkə Birgə Müdafiə Sazişi ilə bağlı işlər son mərhələdədir

    Region
    23:52

    Çində mədəni su basıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:37

    Fransada anomal istilərin vurduğu ziyan 16 milyard avro qiymətləndirilir

    Digər ölkələr
    23:25

    Türkiyə və Pakistan hərbçiləri Səudiyyə Ərəbistanına yerləşdiriləcək – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    23:16
    Foto
    Video

    Nərimanovda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    23:07

    Türkiyədə sərnişin təyyarəsində bomba xəbərdarlığı ilə bağlı 143 nəfər təxliyə edilib

    Region
    22:52

    Abşeronda 3 gün əvvəl restoranda döyülən 32 yaşlı kişi bu gün ölüb

    Hadisə
    22:43

    Rəşad Nəbiyev: "İlham Əliyevin dünya çempionatının açılışında iştirakı cüdoya xüsusi önəmin göstəricisidir"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti