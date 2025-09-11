İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Azərbaycanda investisiya şirkəti səhmdarlarına dividend ödəyəcək

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:17
    Azərbaycanda investisiya şirkəti səhmdarlarına dividend ödəyəcək

    Oktyabrın 13-də, saat 11:00-da "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq şirkətin Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, ev 102A ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəətinin bir hissəsi hesabına dividendin ödənilməsi və təşkilati, o cümlədən idarəetmə orqanlarına dair məsələlərinin müzakirəsi daxildir.

    "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" 2024-cü ili 168 min manat xalis mənfəətlə başa vurub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 9,8 dəfə azdır.

    Xatırladaq ki, "CPM-İnvest" 2021-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 800 min manatdır. İnvestisiya şirkətinin səhmdarı Kəmalə Məmmədovadır.

