Azərbaycanda I rübdə 10 mindən çox şəxsə əmək pensiyası təyin olunub
Maliyyə
- 20 aprel, 2026
- 10:20
Bu ilin yanvar-mart aylarında 10 102 şəxsə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin olunub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onların 60,96 %-ni kişilər, 39,04 %-ni isə qadınlar təşkil edib.
Son xəbərlər
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
Video
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06