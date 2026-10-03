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    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 196,578 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği 32,163 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 16,5 % çoxdur.

    8 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 16,4 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 17,1 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 115,395 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 773,153 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 28,1 % çoxdur. Sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 69,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin 8 ayında bu göstərici 57,6 manat olub.

    Əmlak sığortası Sığorta haqqı Sığorta ödənişləri Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Property insurance premiums in Azerbaijan rise 21.9%
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