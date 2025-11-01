İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Maliyyə
    • 01 noyabr, 2025
    • 13:26
    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin məbləği ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24 % artaraq – 8 milyard 898 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bunun 7 milyard 808 milyon manatı (87,8 %-i) elektron ticarətin payına düşüb.

    Ödənişlərin 1 milyard 086 milyon manatı POS-terminallar, 4 milyon manatı isə özünə xidmət terminalları vasitəsilə həyata keçirilib.

    İlin əvvəlindən ödəniş kartları ilə nağdsız ölkədaxili əməliyyatların məbləği kart əməliyyatlarının həcminin 67,4 %-ni təşkil edib.

    Oktyabrın 1-nə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 21 milyon 368 min ədəd təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 1,1 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,4 %, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 12,9 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə debet kartlarının sayı 15,6 % artaraq 19,252 milyon, kredit kartlarının sayı isə 6,9 % azalaraq 2,116 milyon olub. Sentyabrda bu kartlar üzrə dövriyyənin məbləği müvafiq olaraq 12,575 milyard manat (illik müqayisədə 21,6 % çox) və 778 milyon manat (2,6 % az) təşkil edib.

    Hesabat dövründə ölkədə bankomatların sayı 8,8 %, POS-terminalların sayı isə 56,5 % artaraq müvafiq olaraq 3 496 ədəd (Bakı üzrə 1 879 ədəd) və 161 915 ədəd (Bakı üzrə 100 040 ədəd) təşkil edib.

    Hazırda beynəlxalq ödəniş sistemlərinin 3 əsas növü var: kart, elektron və universal ödəniş sistemləri. Dünyada daha çox populyar olan 5 beynəlxalq kart ödəniş sistemi mövcuddur - "Visa İnternational", "MasterCard İnternational", "American Express", "Diners Club İnternational" və "JCB Card"dır. Bu maliyyə nəhəngləri Azərbaycan bankları ilə də əməkdaşlıq edir.

    nağdsız ödənişlər Azərbaycan Mərkəzi Bankı POS-terminallar Elektron Ticarət

    Son xəbərlər

    14:07

    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Komanda
    14:01

    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Digər
    13:50

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    13:46

    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb

    İnfrastruktur
    13:37

    Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:36

    G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edir

    Digər ölkələr
    13:35

    "Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    13:28

    Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti