İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:18
    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    2026-cı ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 410 milyon manatı və yaxud 1 %-i ehtiyat fondlarına ayırmaların payına düşəcək.

    "Report" bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən 38 milyon manat və yaxud 8,5 % azdır.

    O cümlədən, Prezidentin ehtiyat fondu 300 milyon manat, büdcənin ehtiyat fondu isə illik müqayisədə 38 milyon manat azaldılaraq 110 milyon manat təşkil edəcək.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 41 milyard 703,6 milyon manat olacağı gözlənilir.

    dövlət bü ehtiyat fondları

    Son xəbərlər

    19:37

    Bakıda Malayziya Qastronomiya Həftəsinin açılışı olub

    Xarici siyasət
    19:34

    Azərbaycan xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddini 70 %-dən çox artırır

    Maliyyə
    19:31
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:29

    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    19:23

    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    19:22

    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:19
    Foto

    Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilib

    Turizm
    19:18

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:15

    Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti