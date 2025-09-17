İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 8 %-dən çox azalıb

    • 17 sentyabr, 2025
    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 8 %-dən çox azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 96,6 milyon manat təşkil edib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,4 % azdır.

    Hesabat dövründə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı 34 hərrac (1 il əvvələ nisbətən 12,8 % az) keçirilib. Hərraclarda 5 səhmdar cəmiyyətinin (eyni qalıb) səhm paketi, 2 kiçik dövlət müəssisəsi (3 dəfə az), 690 nəqliyyat vasitəsi (39,4 % çox) satılıb. 

