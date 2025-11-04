İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətlərinə xərcləmələr 2 dəfə azaldılır

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 17:37
    Azərbaycanda bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətlərinə xərcləmələr 2 dəfə azaldılır

    2026-cı ildə dövlət büdcəsindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən 5 bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətinə ümumilikdə 20,429 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, 2025-ci ilin təsdiq edilmiş proqnozu ilə müqayisədə 48,7 % və yaxud təxminən 2 dəfə azdır.

    Gələn il bu xərclər büdcə xərclərində 0,05 % paya malik olacaq.

