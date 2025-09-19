Azərbaycanda 11 sığorta agentinin lisenziyasının qüvvəsi bərpa edilib
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2025
- 16:58
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 fiziki şəxsə verdiyi sığorta agenti lisenziyalarının qüvvəsini bərpa edib.
"Report" bu barədə tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.
Bununla bağlı qərar sentyabrın 18-də "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanuna əsasən qəbul olunub.
"Sığorta vasitəçilərinin fəaliyətinin bərpası onların lisenziyalarının qüvvəsinin dayandırılmasına əsas verən halları aradan qaldırılması hesabına olub", - məlumatda qeyd olunub.
