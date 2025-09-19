İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Azərbaycanda 11 sığorta agentinin lisenziyasının qüvvəsi bərpa edilib

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 16:58
    Azərbaycanda 11 sığorta agentinin lisenziyasının qüvvəsi bərpa edilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 fiziki şəxsə verdiyi sığorta agenti lisenziyalarının qüvvəsini bərpa edib.

    "Report" bu barədə tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.

    Bununla bağlı qərar sentyabrın 18-də "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanuna əsasən qəbul olunub.

    "Sığorta vasitəçilərinin fəaliyətinin bərpası onların lisenziyalarının qüvvəsinin dayandırılmasına əsas verən halları aradan qaldırılması hesabına olub", - məlumatda qeyd olunub.

