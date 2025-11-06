İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Azərbaycan müflis bankları daha 5 il əmlak və torpaq vergisindən azad edə bilər

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:11
    Azərbaycan müflis bankları daha 5 il əmlak və torpaq vergisindən azad edə bilər

    Azərbaycanda ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların əmlak və torpaq vergisindən azad edilməsi müddəti uzadıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, həmin müddətin 2019-cu il yanvarın 1-dən 12 il olması nəzərdə tutulur. Hazırda həmin müddət 7 ildir.

    müfls banklar Vergi Məcəlləsi Büdcə zərfi

