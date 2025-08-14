Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
14 avqust 2025 09:16
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9894 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % azalaraq 2,1364 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9894

100 Rusiya rublu

2,1364

1 Avstraliya dolları

1,1137

1 Belarus rublu

0,5774

1 Bolqarıstan levi

1,0171

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1229

1 Çexiya kronu

0,0814

1 Çin yuanı

0,2371

1 Danimarka kronu

0,2666

1 Gürcü larisi

0,6233

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,3077

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1781

1 İsveçrə frankı

2,1109

1 İsrail şekeli

0,5025

1 Kanada dolları

1,2356

1 Küveyt dinarı

5,5670

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3158

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5032

1 Moldova leyi

0,1018

1 Norveç kronu

0,1668

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,5996

1 Polşa zlotası

0,4675

1 Rumıniya leyi

0,3931

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3284

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3294

Türk lirəsi

0,0417

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1611

Yeni Zelandiya dolları

1,0162

Qızıl

5713,4195

Gümüş

65,5648

Platin

2277,8980

Palladium

1942,4370
