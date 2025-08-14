Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9894 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % azalaraq 2,1364 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9894
|
100 Rusiya rublu
|
2,1364
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1137
|
1 Belarus rublu
|
0,5774
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0171
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1229
|
1 Çexiya kronu
|
0,0814
|
1 Çin yuanı
|
0,2371
|
1 Danimarka kronu
|
0,2666
|
1 Gürcü larisi
|
0,6233
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3077
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1781
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1109
|
1 İsrail şekeli
|
0,5025
|
1 Kanada dolları
|
1,2356
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5670
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3158
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5032
|
1 Moldova leyi
|
0,1018
|
1 Norveç kronu
|
0,1668
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5996
|
1 Polşa zlotası
|
0,4675
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3931
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3284
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3294
|
Türk lirəsi
|
0,0417
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1611
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0162
|
Qızıl
|
5713,4195
|
Gümüş
|
65,5648
|
Platin
|
2277,8980
|
Palladium
|
1942,4370