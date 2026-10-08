Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2026)
- 08 oktyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9048 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 1,9883 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9048
|
100 Rusiya rublu
|
1,9883
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1824
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1270
|
1 Çexiya kronu
|
0,0780
|
1 Çin yuanı
|
0,2536
|
1 Danimarka kronu
|
0,2548
|
1 Gürcü larisi
|
0,6547
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0176
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2455
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1701
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0409
|
1 İsrail şekeli
|
0,5546
|
1 Kanada dolları
|
1,1919
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4759
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3800
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5205
|
1 Moldova leyi
|
0,0954
|
1 Norveç kronu
|
0,1776
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6114
|
1 Polşa zlotası
|
0,4351
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3558
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3278
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2987
|
Türk lirəsi
|
0,0345
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0743
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9526
|
Qızıl
|
7025,6920
|
Gümüş
|
102,1051
|
Platin
|
2837,8270
|
Palladium
|
1945,8965