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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2026)

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9048 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 1,9883 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9048

    100 Rusiya rublu

    1,9883

    1 Avstraliya dolları

    1,1824

    1 Belarus rublu

    0,5638

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1270

    1 Çexiya kronu

    0,0780

    1 Çin yuanı

    0,2536

    1 Danimarka kronu

    0,2548

    1 Gürcü larisi

    0,6547

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0176

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2455

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1701

    1 İsveçrə frankı

    2,0409

    1 İsrail şekeli

    0,5546

    1 Kanada dolları

    1,1919

    1 Küveyt dinarı

    5,4759

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3800

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5205

    1 Moldova leyi

    0,0954

    1 Norveç kronu

    0,1776

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6114

    1 Polşa zlotası

    0,4351

    1 Rumıniya leyi

    0,3558

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3278

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2987

    Türk lirəsi

    0,0345

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0379

    Yapon yeni

    1,0743

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9526

    Qızıl

    7025,6920

    Gümüş

    102,1051

    Platin

    2837,8270

    Palladium

    1945,8965
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2026)
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