    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:31
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluğa 1 milyard 991,8 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 49,9 milyon manat və yaxud 2,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərinin 83,2 %-i icra edilib.

    Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərinə 2 milyard 394 milyon manat ayrılıb.

