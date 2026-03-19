    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 6 %-dən çox artırıb

    • 19 mart, 2026
    • 12:51
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 6 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Gürcüstandan 20,416 milyon ABŞ dolları dəyərində yerli istehsal malları idxal edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,3 % çoxdur.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Azərbaycana tədarük qonşu ölkənin yerli məhsul ixracının 3,1 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstan ümumilikdə 659,67 milyon ABŞ dolları dəyərində yerli istehsal malı ixrac edib. Bu isə bir il əvvələ nisbətən 70 % çoxdur.

    Gürcüstanın yerli məhsulların ixracında əsas tərəfdaşları Çin (143,856 milyon ABŞ dolları; 4,2 dəfə çox), Rusiya (84,943 milyon ABŞ dolları; 26 % çox), Türkiyə (76,072 milyon ABŞ dolları; 87,9 % çox), Ermənistan (23,962 milyon ABŞ dolları; 10,8 % çox), Ukrayna (21,208 milyon ABŞ dolları; 76,3 % çox) və BƏƏ (20,826 milyon ABŞ dolları; 5,1 dəfə çox) olub.

