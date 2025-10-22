Azərbaycan ətraf mühitin mühafizəsi xərclərini 5 % artırıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 16:15
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən ətraf mühitin mühafizəsinə 226 milyon manat xərclənib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,5 milyon manat və yaxud 4,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinin 72,8 %-i icra edilib.
