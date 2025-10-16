İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan "BlackRock"la qlobal maliyyə sisteminin son tendensiyalarını müzakirə edib

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 15:46
    Azərbaycan BlackRockla qlobal maliyyə sisteminin son tendensiyalarını müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtona işgüzar səfər çərçivəsində "BlackRock" şirkətinin baş idarəçi direktoru və qlobal tərəfdaşlar ofisinin həmsədri Coud Abdel Macidlə görüşüb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, görüşdə qlobal maliyyə sisteminin son tendensiyaları, Azərbaycanda maliyyə bazarlarında həyata keçirilən islahatlar, sektorun inkişaf dinamikası, eləcə də investisiya alətlərinin və ehtiyatların idarə olunmasının diversifikasiyası kimi mühüm məsələlər müzakirə olunub, həmçinin əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivləri ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı BlackRock Taleh Kazimov Coud Abdel Macid

    Son xəbərlər

    16:07

    Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyib

    Region
    16:07

    Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİV

    Biznes
    16:01

    Avropa Parlamentində Rusiyadan neft məhsullarının alınmaması təklif edilib

    Digər ölkələr
    15:59
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:58

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 46 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    15:56

    Dövlətin içində dövlətə qarşı: "Boz kardinal"ın ifşası finiş xəttində - ŞƏRH

    Analitika
    15:56

    Beyləqan sakinləri Füzulidə avtoqəzaya düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    15:52

    Ömər Bulut: "NUFA3 forumu gələcək istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir"

    İnfrastruktur
    15:49

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti