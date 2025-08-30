    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri iyulda 5 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 30 avqust, 2025
    • 11:57
    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri iyulda 5 %-dən çox azalıb

    Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 492,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,4 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,4 % az, ötən il avqustun 1-nə nisbətən isə 6,5 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 187,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 5,2 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 6,5 % çox, ötən il avqustun 1-nə nisbətən isə 5,75 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 55 milyard 700,1 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı   bankların aktivləri  
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Net internal assets of Azerbaijani banks fell by over 5% in July

    Son xəbərlər

    12:41

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:38

    Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"

    İnfrastruktur
    12:31

    Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    12:30

    Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir

    Digər ölkələr
    12:29

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Hadisə
    12:21

    Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    12:13
    Foto

    Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:07
    Foto

    BBMM və İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti