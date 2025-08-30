Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri iyulda 5 %-dən çox azalıb
Maliyyə
- 30 avqust, 2025
- 11:57
Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 492,9 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,4 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,4 % az, ötən il avqustun 1-nə nisbətən isə 6,5 % çoxdur.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 187,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 5,2 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 6,5 % çox, ötən il avqustun 1-nə nisbətən isə 5,75 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 55 milyard 700,1 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
