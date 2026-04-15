Asiyaya açılan investisiya pəncərəsi: ARDNF-nin Çin strategiyası genişlənir - TƏHLİL
- 15 aprel, 2026
- 17:49
Son illərdə qlobal iqtisadi güc mərkəzlərinin Şərqə doğru sürətli transformasiyası fonunda Azərbaycan-Çin münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlir. Dünya ticarətində çəkisini davamlı artıran Çin və Avrasiya məkanında strateji tranzit və enerji qovşağına çevrilən Azərbaycan arasında əməkdaşlıq artıq daha geniş geoiqtisadi proseslərin tərkib hissəsi kimi çıxış edir.
Xüsusilə 2025-ci ilin aprelində Prezident İlham Əliyevin Çinə səfərindən sonra münasibətlərin hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi bu əməkdaşlığın institusional və uzunmüddətli xarakter aldığını göstərir. Bu dinamika Azərbaycanın Orta Dəhliz üzərindən Şərq-Qərb ticarətində rolunun artması və Çinin qlobal təchizat zəncirlərini diversifikasiya etmək strategiyası ilə üzvi şəkildə uzlaşır.
İkitərəfli münasibətlərdə iqtisadi perspektivlər
Bu strateji yaxınlaşma iqtisadi sahədə konkret nəticələrlə müşayiət olunur və məhz burada iki blok arasında məntiqi bağlılıq daha aydın görünür. Siyasi səviyyədə formalaşan etimad və institusional çərçivə iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi üçün əsas platformaya çevrilir.
Azərbaycan-Çin münasibətləri artıq yalnız siyasi dialoqla məhdudlaşmır, tərəfdaşlıq ticarət, investisiya, nəqliyyat, logistika və texnologiya sahələrində çoxşaxəli model kimi formalaşır. 2025-ci ildə ticarət dövriyyəsinin 4,87 milyard ABŞ dollarına çatması və illik 30,2 % artım qeydə alınması bu əməkdaşlığın real iqtisadi məzmun qazandığını təsdiqləyir. Bu göstəricilər Çinin Azərbaycan üçün qlobal miqyasda əsas ticarət tərəfdaşlarından birinə çevrildiyini göstərir.
Bu artımın arxasında dayanan əsas faktor isə Azərbaycanın tranzit potensialının güclənməsidir. Xüsusilə Orta Dəhlizin beynəlxalq yükdaşımalar baxımından artan rolu Çin-Avropa ticarətində alternativ və daha dayanıqlı marşrutlara tələbi artırır. Bu kontekstdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı və ölkənin logistika infrastrukturu əməkdaşlığın praktiki dayaqlarını təşkil edir.
Eyni zamanda, tərəfdaşlıq yeni sahələrə doğru genişlənir. "Yaşıl enerji" istiqamətində Çin şirkətlərinin Azərbaycanda günəş və külək enerjisi layihələrinə marağı artır, rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində isə "ağıllı infrastruktur", sənaye avtomatlaşdırılması və kommunikasiya texnologiyaları üzrə əməkdaşlıq imkanları genişlənir. Bu isə münasibətlərin tranzit və ticarət ilə yanaşı, texnoloji transformasiya müstəvisinə də keçdiyini göstərir.
Sənaye sektorunda Çin kapitalının iştirakı ilə həyata keçirilən layihələrin sayının artması da diqqətəlayiqdir. Logistika mərkəzləri, sənaye parkları və istehsal müəssisələri üzrə təşəbbüslər iqtisadi əlaqələrin daha dərin - real sektor səviyyəsində möhkəmləndiyini göstərir.
Nəticə etibarilə, siyasi münasibətlərdəki müsbət dinamika ilə iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi arasında birbaşa və qarşılıqlı gücləndirici əlaqə formalaşır. Artan etimad investisiya risklərini azaldır, uzunmüddətli kapital axınlarını stimullaşdırır və yeni maliyyə alətlərinə çıxışı asanlaşdırır.
ARDNF Çin kapital bazarları ilə inteqrasiyanı dərinləşdirir
Azərbaycan ilə Çin arasında ikitərəfli əlaqələrin çoxşaxəli şəkildə genişləndiyi bir dövrdə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) Çin və Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN) bazarlarında həyata keçirdiyi yeni investisiya təşəbbüsləri xüsusi maraq doğurur. Bu istiqamətdəki fəallıq ARDNF ilə Çinin maliyyə qurumları arasında əməkdaşlığın intensivləşməsinə bilavasitə təkan verib. Belə ki, 2025-ci ildə ARDNF ilə Çin İnvestisiya Korporasiyası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmış və bu sənəd həmin əməkdaşlığın maliyyə bazasını təşkil edib. Memorandum çərçivəsində bilik və təcrübə mübadiləsi, dayanıqlı investisiya modellərinin yaradılması, eləcə də ortaq layihələrin reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Ən əhəmiyyətli məqam odur ki, bu memorandum qısa müddət ərzində konkret investisiya platformasına transformasiya olunub.
Bu kontekstdə vurğulamaq yerinə düşər ki, belə sürətli keçid tərəflər arasında yüksək səviyyəli etimadın mövcudluğuna dəlalət edir. Adətən suveren fondlar arasında bu cür təşəbbüslərin real fəaliyyət platformasına çevrilməsi xeyli vaxt aparır. Lakin burada prosesin dinamik inkişafı Bakı ilə Pekin arasında getdikcə dərinləşən iqtisadi yaxınlaşmanın təzahürü kimi dəyərləndirilir.
Bununla yanaşı, bu tərəfdaşlıq Azərbaycanın Çin kapital bazarları ilə daha sıx inteqrasiyasına zəmin yaradır. Bu addım ARDNF-nin investisiya portfelinin coğrafi diversifikasiyası strategiyası baxımından da ciddi əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan, Çin və İndoneziya arasında yeni investisiya əməkdaşlığı
2026-cı il aprelin 13-ü Azərbaycanın həm Çin, həm də Asiya regionu dövlətləri ilə əlaqələrində əhəmiyyətli bir hadisə kimi tarixə düşüb. Həmin tarixdə ARDNF Çin İnvestisiya Korporasiyası və İndoneziya İnvestisiya Qurumu ilə birgə Çin-ASEAN İnvestisiya Proqramına (CAIP) üzv olub. Beləliklə, üç suveren fond arasında ortaq idarəetmə modelinə söykənən yeni tərəfdaşlıq dövrünün bünövrəsi qoyulub.
Qeyd olunmalıdır ki, başlanğıc mərhələdə 520 milyon ABŞ dolları məbləğində yaradılan proqramın gələcəkdə 1 milyard dollara qədər artırılması nəzərdə tutulur.
Bu göstəricilər proqramın təkcə rəmzi xarakter daşımadığını, həqiqi maliyyə potensialına sahib olduğunu ortaya qoyur. Platforma Çin-ASEAN iqtisadi zonasında yüksək inkişaf perspektivli sektorlara istiqamətlənəcək. Bu sahələr arasında sənaye, səhiyyə, texnologiya, istehlak və biznes xidmətləri yer alır.
Ümumilikdə, qlobal təchizat zəncirlərindəki transformasiya prosesləri fonunda ASEAN regionu yaxın gələcəkdə investorlar üçün ən perspektivli istiqamətlərdən birinə çevriləcək. Bu kontekstdə ARDNF-nin ilkin mərhələdə platformaya daxil olması strateji cəhətdən uzaqgörən qərar hesab edilir.
Çin bazarında möhkəmləndirilmiş mövqe
Qeyd olunmalıdır ki, ARDNF-nin Çin bazarında fəaliyyəti yeni başlamayıb..Fond 2015-ci ildən bəri Çinin kapital bazarlarına yatırımlar edir. Hazırkı mərhələdə bu yatırımların həcmi 1,9 milyard ABŞ dollarına bərabərdir və ümumi portfelin 2,5 %-ini əhatə edir. Eyni zamanda, yuan valyutasında həyata keçirilən investisiyaların məbləği 11,5 milyard yuan, yəni təxminən 1,7 milyard ABŞ dolları səviyyəsindədir. Bu rəqəmlər Fondun artıq Çin bazarında dayanıqlı və nəzərəçarpacaq mövqe qazandığını sübut edir. Portfeldə üstünlük sabit gəlirli qiymətli kağızlara verilir. Bunlarla bərabər, səhmlər, daşınmaz əmlak və infrastruktur layihələri üzrə investisiyalar da portfeldə yer alır. Bu quruluş ARDNF-nin risklərin diversifikasiyası və uzunmüddətli gəlirliyin təmin edilməsi strategiyasına uyğundur.
ARDNF-nin Çin bazarındakı mövqeyi getdikcə daha da möhkəmlənir. Fondun artıq uzun müddətdir Çin kapital bazarlarında fəal iştirakı və ölkənin qabaqcıl maliyyə qurumları ilə birbaşa tərəfdaşlıq münasibətləri qurması iki dövlət arasında iqtisadi yaxınlaşmanın əsas göstəricilərindən hesab olunur.
Hazırda ARDNF Çin Xalq Bankı, Çin İnvestisiya Korporasiyası, "Bank of China", CICC, "CITIC Securities", "Agricultural Bank of China" və "Orient Securities" kimi nüfuzlu maliyyə institutları ilə də əməkdaşlıq aparır. Bundan başqa, Azərbaycan-Çin iqtisadi əlaqələrinin dərinləşməsi ARDNF üçün mövcud yatırımların qorunması ilə yanaşı, həmçinin yeni regional bazarlara daxil olma baxımından əlavə imkanlar yaradır. Xüsusilə Çin vasitəsilə ASEAN regionuna investisiya perspektivlərinin genişləndirilməsi Fondun Asiya strategiyasının daha çevik və diversifikasiya olunmuş xarakter qazanmasına zəmin yaradır.
Mövcud dinamika davam etdiyi təqdirdə, yaxın gələcəkdə Azərbaycan-Çin iqtisadi tərəfdaşlığı daha geniş sahələri əhatə edə və bu, ARDNF-nin investisiya portfelində Asiya bazarlarının xüsusi çəkisinin artmasına gətirib çıxara bilər. Ümumilikdə, Azərbaycanın son illərdə Çinlə iqtisadi əlaqələrini genişləndirməsi, eləcə də ARDNF-nin CAIP platformasına qoşulması Azərbaycanın Çin və Asiya bazarları ilə artan iqtisadi inteqrasiyasının mühüm təzahürüdür. Bu proses həm Fondun uzunmüddətli investisiya strategiyasına, həm də Azərbaycan-Çin münasibətlərinin son dövrlərdə müşahidə edilən müsbət inkişaf tendensiyasına tam cavab verir. Mövcud geoiqtisadi kontekstdə bu tərəfdaşlıq Azərbaycanın qlobal investisiya xəritəsindəki rolunu daha da gücləndirmək potensialına malikdir.