    "Aqrar Tədarük və Təchizat" daha bir sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:20
    Aqrar Tədarük və Təchizat daha bir sığortaçı seçir

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC 12 minik avtomobilinin könüllü (KASKO) sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 14 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 29-nə qədər Cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi, 1/3 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə oktyabrın 29-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Bundan əvvəl "Aqrar Tədarük və Təchizat" yük avtomobillərinin könüllü (KASKO) sığortalanması üçün "Xalq Sığorta" ASC ilə 4 760 manatlıq satınalma müqaviləsi imzalayıb.

    “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kasko sığortası

