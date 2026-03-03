Aqrar Sığorta Fondu auditor seçir
Maliyyə
- 03 mart, 2026
- 16:37
Aqrar Sığorta Fondu auditor xidməti üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, kotirovkada iştirak haqqı 50 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 18-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nobel prospekti, 175 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 18-də, saat 17:45-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 5,7 min manat ödənilib.
Son xəbərlər
17:06
Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdirDigər ölkələr
17:05
Foto
Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:05
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcəkFərdi
17:00
"AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıbSənaye
16:59
Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:57
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıbDigər ölkələr
16:54
Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
16:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıbFutbol
16:49