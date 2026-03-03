İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Aqrar Sığorta Fondu auditor seçir

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 16:37
    Aqrar Sığorta Fondu auditor xidməti üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, kotirovkada iştirak haqqı 50 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini martın 18-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nobel prospekti, 175 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə martın 18-də, saat 17:45-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 5,7 min manat ödənilib.

