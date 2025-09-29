İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    AMB və ADB "yaşıl maliyyələşmə" sahələrində aparılan islahatları müzakirə edib

    Maliyyə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) "yaşıl maliyyələşmə" sahələrində aparılan islahatları müzakirə edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarov ADB-nin vitse-prezidenti Bharqav Dasquptanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Görüşdə ölkədəki iqtisadi vəziyyət, maliyyə sektorunda həyata keçirilən islahatlar, ADB-in Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyasının əhatə etdiyi istiqamətlər üzrə fəaliyyət, eləcə də "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" çərçivəsində AMB-nin maliyyə sektorunda, o cümlədən kapital bazarlarının inkişafı, "yaşıl maliyyələşmə" sahələrində apardığı islahatlar və görülən işlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə həmçinin iki qurum arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunub.

