    AMB "Mobile Payment Solutions"un vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    • 10 dekabr, 2025
    • 15:21
    AMB Mobile Payment Solutionsun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) elektron pul təşkilatı - "Mobile Payment Solutions" MMC-nin vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, buna səbəb şirkətin "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunun 9.2-ci və 9.3-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş tələblərini pozmasıdır. Odur ki, "Mobile Payment Solutions"un vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 439-2.1.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq 2 min manat cərimə olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Mobile Payment Solutions”

