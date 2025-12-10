AMB "Mobile Payment Solutions"un vəzifəli şəxsini cərimələyib
Maliyyə
- 10 dekabr, 2025
- 15:21
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) elektron pul təşkilatı - "Mobile Payment Solutions" MMC-nin vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, buna səbəb şirkətin "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunun 9.2-ci və 9.3-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş tələblərini pozmasıdır. Odur ki, "Mobile Payment Solutions"un vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 439-2.1.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq 2 min manat cərimə olunub.
