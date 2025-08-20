AMB məlumatların idarə edilməsini təkmilləşdirməyi planlaşdırır

Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) məlumatların idarə edilməsinin (Data Governance) qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, qurum bununla bağlı məsləhət xidmətinin satın alınması üçün açıq tender elan edib.
Tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 11-nə qədər AMB-nin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi, 90 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə sentyabrın 11-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.