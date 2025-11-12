İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    AMB maliyyə qurumlarından "yaşıl portfel"lərini açıqlamağı tələb edəcək

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:04
    AMB maliyyə qurumlarından yaşıl portfellərini açıqlamağı tələb edəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il maliyyə qurumlarından "yaşıl" və dayanıqlı portfellərini açıqlamağa başlamalarını tələb edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Maliyyə Sektorunun Davamlı İnkişafı Departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kiçik və orta biznes (KOB) iqtisadiyyatın təməlidir: "Onlar məşğulluq, innovasiya və inklüziv inkişaf baxımından vacib oyunçulardır. KOB-lar həmçinin dayanıqlılıq, iqlim hədəflərinə çatmaq baxımından vacib oyunçulardır. Buna görə də KOB-ların yaşıllaşdırılması vacibdir. İndiyə qədər, qlobal səviyyədə "yaşıl siyasət"lər əsasən böyük şirkətlərə yönəlib. Taksonomiya standartları da bu tələblərə uyğun olaraq hazırlanıb. Lakin biz bilirik ki, KOB-lar atmosferə buraxılan emissiyaların əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edirlər".

    O əlavə edib ki, "yaşıl keçid"in və dayanıqlılığın KOB siyasətlərinə daxil edilməsi vacibdir: "Azərbaycanda və dünyada KOB-ların yaşıllaşdırılmasında qarşılaşdığımız ilk problem yenə də məlumat, "yaşıl texnologiya"lar və "yaşıl maliyyələşdirmə" alətləri haqqında bilik çatışmazlığıdır. KOB-lar üçün ikinci problem isə xərclərdir. "Yaşıl texnologiya"lar adətən ənənəvi texnologiyalardan daha bahadır".

    R.Tahirov qeyd edib ki, Mərkəzi Bank "yaşıl keçid" istiqamətdə səylərini davam etdirəcək: "Bu il maliyyə qurumlarından yaşıl və dayanıqlı portfellərini açıqlamağa başlamalarını tələb edəcəyik. Maliyyə qurumlarının "yaşıl fəaliyyətləri"ni gücləndirməklə KOB sektorunun da yaşıllaşdırılmasına töhfə verə biləcəyimizi düşünürük".

    Rüstəm Tahirov Mərkəzi Bank yaşıl maliyyə

    Son xəbərlər

    16:16

    Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib

    Region
    16:16

    Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    16:03
    Foto

    Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilir

    İnfrastruktur
    16:00

    "Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır

    Futbol
    15:59
    Rəy

    İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRH

    Analitika
    15:58
    Foto

    Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilib

    ASK
    15:58

    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Digər
    15:56
    Foto

    "Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Maliyyə
    15:48

    Rüstəm Tahirov: "KOB-ların "yaşıl layihələr"i üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti