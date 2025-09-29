İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Maliyyə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:34
    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Azərbaycan və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) arasında mövcud əməkdaşlıq, özəl sektorun inkişafı, bankın bu sahəyə mümkün dəstəyi, gələcək tərəfdaşlıq imkanları və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu gün nazir, ADB-nin Azərbaycan üzrə rəhbəri Sahil Babayev ölkəmizdə səfərdə olan Bankın vitse-prezidenti Bharqav Dasquptanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

    Azərbaycan rəsmisi ADB ilə uzunmüddətli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirərək kreditlər, qrantlar və texniki yardım vasitəsilə həyata keçirilən birgə təşəbbüslərin ölkəmizin inkişaf gündəliyinə əhəmiyyətli töhfə verdiyini bildirib, Bankın 2025–2029-cu illər Azərbaycan üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyasının reallaşdırılmasında sıx əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib.

    S.Babayev cari iqtisadi vəziyyət barədə məlumat verən nazir qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətləri diqqətə çatdırıb. Bakı və Abşeron yarımadasında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması, "Bakı Metropoliteni" QSC-nin infrastruktur ehtiyaclarının maliyyələşdirilməsi, dəmir yolu xətlərinin modernləşdirilməsi istiqamətində prioritetlər qeyd olunub.

    B.Dasqupta Azərbaycanla ADB arasındakı əməkdaşlığın bütün sahələrdə, o cümlədən özəl sektorun dəstəklənməsi istiqamətində daha da möhkəmlənəcəyinə və qarşıdakı dövrdə də uzunmüddətli tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Avrasiya İnkişaf Bankı Sahil Babayev Bharqav Dasqupta

    Son xəbərlər

    14:40

    Aİ-nin Bakıdakı səfiri Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    14:36

    Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdır

    İKT
    14:34
    Foto

    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Maliyyə
    14:30

    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    İncəsənət
    14:28

    "BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    14:26
    Foto

    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    14:26

    "Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    İKT
    14:20

    Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    14:17
    Foto

    Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti