"AccessBank" 2025-ci ilin sonuna olan maliyyə nəticələrini açıqlayıb
- 15 yanvar, 2026
- 12:25
Azərbaycanda mikro sahibkarlığın kreditləşməsi bazarının lideri olan "AccessBank", 2025-ci ilin sonuna olan maliyyə nəticələrini açıqlayır.
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün: https://N34YA5.short.gy/financial
Bank, 2025-ci ilin nəticələrinə görə, 49,1 milyon manat xalis mənfəət əldə edib. Aktivlərin həcmi isə ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 19,2 % və ya 285,1 milyon manat artaraq 1,8 milyard manata çatıb.
Artımı şərtləndirən drayverlər kimi, ölkədə artan iqtisadi aktivliyin yüksəlməsi fonunda əmanətçilərin və Beynəlxalq fondların inamının artması olmuşdur. Belə ki:
- Kredit portfeli ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 15,9 % və ya 182,6 milyon manat artıb və hesabat dövrünün sonuna 1 milyard 334,2 milyon manat təşkil edib.
- Kredit portfelinin 76,7 %-i biznesə ayrılmış kreditlər təşkil edir ki, bu da 1 milyard 022,9 milyon manatdır. Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə biznes portfeli 13,4 % və ya 121 milyon manat artıb.
- Depozit portfeli ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 10,3 % və ya 105,9 milyon manat artaraq hesabat dövrünün sonuna 1 milyard 132,4 milyon manat təşkil edib.
- "AccessBank" hesabat dövründə beynəlxalq fondlardan 100 milyon manat ekvivalentində kredit cəlb edib. Nəticədə, beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlərin qalığı 190,5 milyon manata çatmışdır.
- Əlavə olaraq, beynəlxalq maliyyə qurumlarının Bankla uzunmüddətli əməkdaşlığı çərçivəsində 10 milyon ABŞ dolları həcmində subordinasiya olunmuş borc öhdəliyi cəlb edilib.
- 2025-ci il ərzində Bankın məcmu kapitalı ötən il ilə müqayisədə 26,7 % və ya 49,4 milyon artaraq 234,4 milyon manata yüksəlib ki, bu da requlyativ tələbdən 4,7 dəfə çoxdur. Artımın əsas səbəbi generasiya edilən mənfəət və kapital elementi olan xaricdən cəlb olunmuş subordinasiya olunmuş kredit borcudur.
- Faiz gəlirləri ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,1 % artaraq 256,2 milyon manat təşkil edib. Xalis faiz gəlirləri isə 15,7 milyon artaraq 156 milyon manata çatıb.
- Xalis əməliyyat mənfəəti 2025-ci ildə 76,3 milyon manat olub. 2024-cü ildə eyni göstərici 70,6 milyon manat təşkil edib
- Bankın likvidlik mövqeyi dayanıqlıdır və ani likvidlik əmsalı 79,8 % təşkil edir ki, bu da AMB-ın tələb etdiyi minimum normadan 2,7 dəfə yüksəkdir.
"AccessBank" Azərbaycanın mikromaliyyələşdirmə bazarında lider olaraq, 2002-ci ildən kiçik və orta bizneslərə xidmət göstərir. Bankın səhmdarları sırasında Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası kimi beynəlxalq təşkilat və qurumlar yer alır. Bankın 14-ü Bakıda, 24-ü bölgələrdə olmaqla, 38 filialı fəaliyyət göstərir və MKOB-lar üçün əlçatan maliyyələşdirmə imkanlarını təqdim etməyə davam edir. Filiallar haqqında əlavə məlumat linkdə təqdim edilir: Accessbank.filiallar
Bankın xidmətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 151 Əlaqə Mərkəzinə zəng etmək, həmçinin www.accessbank.az saytına və ya bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə (Facebook, Instagram, LinkedIn) müraciət edə bilərsiniz.
*AccessBank" QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 25 oktyabr 2002-ci il tarixli 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Bankın Baş ofisi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti 3 ünvanında yerləşir.