İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    "Access Bank"dan "Sərbəst depozit": Yüksək gəlir və tam sərbəstlik!

    Maliyyə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:53
    Access Bankdan Sərbəst depozit: Yüksək gəlir və tam sərbəstlik!

    Müştəriyönümlü yanaşması ilə seçilən "Access Bank" QSC "Sərbəst depozit" məhsulunu təqdim edir.

    B,u əmanət həm yüksək gəlir, həm də vəsaitlər üzərində tam sərbəstlik imkanı yaradır.

    "Sərbəst depozit"in ən böyük üstünlüyü, əmanət məbləğini istənilən vaxt artırmaq və ya geri götürmək imkanıdır. Bu çeviklik müştərilərə öz yığım planlarını rahatlıqla qurmağa, ehtiyaclarına uyğun dəyişikliklər etməyə imkan yaradır.

    Məhsulun daha bir üstünlüyü isə faizlərin kapitallaşmasıdır. Bu imkan sayəsində gəlirlik daha da artır və vəsait daim böyüyür.

    Depozit açmaq üçün tələb olunan minimum məbləğ cəmi 100 manat və yaxud 100 ABŞ dolları təşkil edir. Bu isə məhsulu həm fiziki şəxslər, həm də fərdi sahibkarlar üçün əlçatan edir.

    "Sərbəst depozit" üzrə faiz dərəcələri milli valyuta üzrə fiziki şəxslər üçün illik 9,5 %, fərdi sahibkarlar üçün 6 %, ABŞ Dolları üzrə isə fiziki şəxslər üçün illik 3 %, fərdi sahibkarlar üçün 2 % təşkil edir.

    "AccessBank" hər zaman olduğu kimi, müştərilərinə ehtiyac və gözləntilərinə uyğun innovativ, sərfəli və rahat maliyyə həlləri təqdim etməyə davam edir.

    "AccessBank" Azərbaycanın mikromaliyyələşdirmə bazarında lider olaraq, 2002-ci ildən kiçik və orta bizneslərə xidmət göstərir. Bankın səhmdarları sırasında Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası kimi beynəlxalq təşkilat və qurumlar yer alır. Bankın 14-ü Bakıda, 22-i bölgələrdə olmaqla, 36 filialı fəaliyyət göstərir və MKOB-lar üçün əlçatan maliyyələşdirmə imkanlarını təqdim etməyə davam edir. Filiallar haqqında əlavə məlumat linkdə təqdim edilir: http://bit.ly/accessbank-filiallar .

    Bankın xidmətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 151 Əlaqə Mərkəzinə zəng etmək, həmçinin www.accessbank.az saytına və ya bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə (Facebook, Instagram, LinkedIn) müraciət edə bilərsiniz.

    *AccessBank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının verdiyi 25 oktyabr 2002-ci il tarixli 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Bankın Baş ofisi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, 3 ünvanında yerləşir.

    Access Bank depozit

    Son xəbərlər

    12:43

    Bakı metrosu bəzi stansiyalarda intervalın fərqli olmasının səbəbini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    12:41

    İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olub

    Futbol
    12:39

    Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək

    İnfrastruktur
    12:31

    Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12:29

    Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayır

    ASK
    12:22

    Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib

    Digər ölkələr
    12:20

    "SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti