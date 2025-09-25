"Access Bank"dan "Sərbəst depozit": Yüksək gəlir və tam sərbəstlik!
- 25 sentyabr, 2025
- 11:53
Müştəriyönümlü yanaşması ilə seçilən "Access Bank" QSC "Sərbəst depozit" məhsulunu təqdim edir.
B,u əmanət həm yüksək gəlir, həm də vəsaitlər üzərində tam sərbəstlik imkanı yaradır.
"Sərbəst depozit"in ən böyük üstünlüyü, əmanət məbləğini istənilən vaxt artırmaq və ya geri götürmək imkanıdır. Bu çeviklik müştərilərə öz yığım planlarını rahatlıqla qurmağa, ehtiyaclarına uyğun dəyişikliklər etməyə imkan yaradır.
Məhsulun daha bir üstünlüyü isə faizlərin kapitallaşmasıdır. Bu imkan sayəsində gəlirlik daha da artır və vəsait daim böyüyür.
Depozit açmaq üçün tələb olunan minimum məbləğ cəmi 100 manat və yaxud 100 ABŞ dolları təşkil edir. Bu isə məhsulu həm fiziki şəxslər, həm də fərdi sahibkarlar üçün əlçatan edir.
"Sərbəst depozit" üzrə faiz dərəcələri milli valyuta üzrə fiziki şəxslər üçün illik 9,5 %, fərdi sahibkarlar üçün 6 %, ABŞ Dolları üzrə isə fiziki şəxslər üçün illik 3 %, fərdi sahibkarlar üçün 2 % təşkil edir.
"AccessBank" hər zaman olduğu kimi, müştərilərinə ehtiyac və gözləntilərinə uyğun innovativ, sərfəli və rahat maliyyə həlləri təqdim etməyə davam edir.
"AccessBank" Azərbaycanın mikromaliyyələşdirmə bazarında lider olaraq, 2002-ci ildən kiçik və orta bizneslərə xidmət göstərir. Bankın səhmdarları sırasında Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası kimi beynəlxalq təşkilat və qurumlar yer alır. Bankın 14-ü Bakıda, 22-i bölgələrdə olmaqla, 36 filialı fəaliyyət göstərir və MKOB-lar üçün əlçatan maliyyələşdirmə imkanlarını təqdim etməyə davam edir. Filiallar haqqında əlavə məlumat linkdə təqdim edilir: http://bit.ly/accessbank-filiallar .
Bankın xidmətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün 151 Əlaqə Mərkəzinə zəng etmək, həmçinin www.accessbank.az saytına və ya bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə (Facebook, Instagram, LinkedIn) müraciət edə bilərsiniz.
*AccessBank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının verdiyi 25 oktyabr 2002-ci il tarixli 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Bankın Baş ofisi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, 3 ünvanında yerləşir.