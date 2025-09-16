İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    ABB binasında Libraff!

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:34
    ABB binasında Libraff!

    ABB-nin törəmə şirkəti olan "ABB İnvest" investisiya şirkətinin və Bankın "Cəfər Cabbarlı" filialının binasının açılışı olub. Bina Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 40C ünvanında yerləşir.

    ABB-nin yeni korporativ simasına uyğun qurulmuş binadakı ən maraqlı yeniliklərdən biri burada kitab mağazasının da olmasıdır. Bank "Cəfər Cabbarlı" filialı daxilində "Libraff" mağazalar şəbəkəsinin yeni satış mərkəzinin açılmasına şərait yaradıb. Beləliklə, ABB müştəriləri "Cəfər Cabbarlı" filialında həm Bankın məhsul və xidmətlərindən yararlana, həm də yeni nəşrlərlə tanış olub kitablar ala bilərlər. Bu, bir korporativ sosial məsuliyyət layihəsidir. Binanın açılışı tədbirində ABB və "Libraff" rəhbərliyi ilə yanaşı, ölkəmizin tanınmış yazarlarından bir neçəsi də iştirak edib. 

    Unudulmaz ədibimiz Cəfər Cabbarlının adını daşıyan bank filialında həm də kitab mağazasının olması Bankın vətəndaşlıq məsuliyyəti dəyərindən irəli gəlir. ABB müştərilərdə yeni təcrübələr formalaşdırır, innovativ texnologiyaları onların həyatının mərkəzinə gətirir. Eyni zamanda kitab oxumaq kimi ənənəvi vərdişlərin də qorunaraq inkişaf etdirilməsinə çalışır. Belə maraqlı layihələr cəmiyyətimizdə faydalı meyllərin yayılıb populyarlaşmasına kömək göstərir.

    Bizneslərin, eləcə də fərdi müştərilərin maliyyə xidmətlərinə olan bütün ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün "Cəfər Cabbarlı" filialında hər cür şərait yaradılıb. Filialda müxtəlif növ kredit, kassa-hesablaşma əməliyyatları, əmanətlər, pul köçürmələri, ödəniş kartlarının sifarişi, nağd valyuta ilə əməliyyatlar və s. bu kimi müxtəlif xidmətlərdən faydalanmaq mümkündür. Müştərilər, investorlar burada "ABB İnvest" şirkətinin təqdim etdiyi investisiya imkanlarından da yararlana bilərlər.

    ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.

    Son xəbərlər

    17:39

    ABŞ-nin konsaltinq şirkəti Azərbaycanda bir sıra islahat layihələrinə qoşulacaq

    Biznes
    17:39

    Sahibə Qafarova Malayziyaya işgüzar səfər edib

    Milli Məclis
    17:39

    Azərbaycan və BƏƏ arasında 14 sənəd imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:38

    İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaq

    Xarici siyasət
    17:38

    Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    17:19

    ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    17:10

    Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilib

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti