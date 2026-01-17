"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 17:12
    Kəpəzin baş məşqçisi: Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar

    "Kəpəz"in futbolçuları təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Bağırov klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, "Karvan-Yevlax"a qarşı keçirilən yoxlama oyunu ilə bağlı danışıb:

    "Matç yaxşı keçdi. Bu qarşılaşmada da gənc futbolçulara və yeni transferlərə şans verdik. Yaxşı təsir bağışladılar. Bununla da təlim-məşq toplanışını başa vurduq. Bir günlük istirahətdən sonra "Qarabağ"la oyunun hazırlığına başlayacağıq. Mövsümün qalan hissəsində daha yaxşı çıxış edib, xallar qazanmağa çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" görüşündə hesab açılmayıb.

