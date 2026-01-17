"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 17:12
"Kəpəz"in futbolçuları təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Bağırov klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
O, "Karvan-Yevlax"a qarşı keçirilən yoxlama oyunu ilə bağlı danışıb:
"Matç yaxşı keçdi. Bu qarşılaşmada da gənc futbolçulara və yeni transferlərə şans verdik. Yaxşı təsir bağışladılar. Bununla da təlim-məşq toplanışını başa vurduq. Bir günlük istirahətdən sonra "Qarabağ"la oyunun hazırlığına başlayacağıq. Mövsümün qalan hissəsində daha yaxşı çıxış edib, xallar qazanmağa çalışacağıq".
Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" görüşündə hesab açılmayıb.
Son xəbərlər
17:49
Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
17:40
Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilibHadisə
17:40
Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölübRegion
17:34
Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıbBiznes
17:31
Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
17:29
"Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurubFutbol
17:23
ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdurDigər ölkələr
17:12
"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"Futbol
17:07