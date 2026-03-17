Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turu başlayır
Komanda
- 17 mart, 2026
- 09:33
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının müntəzəm mövsümündə sonuncu tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin yarışında XVIII turun iki oyunu baş tutacaq.
"Neftçi" "Gənclər"lə, "Ordu" "Murov Az Terminal"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşmalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) idman zalında, müvafiq olaraq saat 16:00 və 18:00-da start götürəcək.
Qadınların mübarizəsində "Murov Az Terminal" "Turan"ın qonağı olacaq. Görüş Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində, saat 17:00-da başlayacaq.
09:51
Efiopiyada "ASAN xidmət" modeli əsasında növbəti xidmət mərkəzlərinin açılışı olubXarici siyasət
09:43
Nigeriyada partlayışlar nəticəsində 20-dən çox insan ölübDigər ölkələr
09:43
Azərbaycan XİN İrlandiyanın Milli Gününü təbrik edibXarici siyasət
09:43
Kuba sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
09:37
BMT nümayəndəliyi Azərbaycanı Torpaq çərşənbəsi münasibətilə təbrik edibDigər ölkələr
09:33
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turu başlayırKomanda
09:16
CENTCOM: ABŞ İrana qarşı əməliyyat zamanı 6,5 mindən çox döyüş uçuşu həyata keçiribDigər ölkələr
09:12