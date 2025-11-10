İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün seminar keçirilib

    Komanda
    • 10 noyabr, 2025
    • 16:51
    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün seminar keçirilib

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Hakimlər Komissiyası Yüksək Liqa və Azərbaycan birinciliyi yarışlarında iştirak edən komanda sayının artımını nəzərə alaraq, hakim heyətinin genişləndirilməsi məqsədilə üç mərhələdən ibarət seminar təşkil edib.

    AVF-dən "Report"a verilən məlumata görə, seminarın ilk mərhələsi "Murov Az Terminal" voleybol klubunun idman bazasında keçirilib.

    Tədbiri AVF Hakimlər Komissiyasının sədri, beynəlxalq dərəcəli hakim Eldar Zülfüqarov və sədr müavini, beynəlxalq dərəcəli hakim Zaur Hacıyev açaraq iştirakçıları salamlayıb və onlara uğurlar arzulayıblar.

    Üç mərhələdən ibarət proqramın birinci hissəsində iştirakçılara nəzəri və praktiki dərslər keçirilib, daha sonra onlar test imtahanı veriblər.

    Təlim zamanı voleybol qaydalarına edilən yeniliklər haqqında ətraflı məlumat verilib və iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyası hər il yeni hakimlərin hazırlanması və mövcud kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə bu cür təlimlər təşkil edir. Növbəti mərhələlərdə iştirakçılar əldə etdikləri nəticələrə əsasən hakimlik dərəcəsi alaraq yarışlara təyin olunacaqlar.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası seminar AVF hakimlər

    Son xəbərlər

    17:06

    "Real"ın əsas qapıçısı zədələnib

    Futbol
    17:01

    Məhkəmə Sarkozini azad etdi - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:57
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    16:52

    İmişlidə yol qəzası olub, ölən var

    Hadisə
    16:51

    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün seminar keçirilib

    Komanda
    16:47

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    16:47

    Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    16:35

    Əddis-Əbəbədə Azərbaycan-Efiopiya biznes forumu keçiriləcək

    Biznes
    16:28

    Netanyahu Trampın xüsusi nümayəndəsi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti