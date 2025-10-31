"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız bu gün qəhrəmanlıq göstərdilər"
- 31 oktyabr, 2025
- 21:56
"Sumqayıt"ın oyunçuları Azərbaycan Basketbol Liqasının V turunda "Sərhədçi"yə qarşı matçda qəhrəmanlıq göstəriblər.
"Report" xəbər verir ki, bunu "gənclik şəhəri" təmsilçisinin baş məşqçisi Vadim Kuramşın klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
O, qələbəyə görə sevincli olduqlarını bildirib:
"Hər kəsi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Basketbolçularımız bu gün qəhrəmanlıq göstərdilər. Bu gün heyətdə cəmi 3 ABŞ-li oyunçu var idi. Müəyyən səbəblərə görə dördüncü basketbolçunu gətirə bilmirik. Yeni legionerin gəlişi ilə komandamızın səviyyəsi daha da yüksələcək. Əslində, biz ötən mövsümə də uğursuz başlamışdıq. Heyəti dəyişdikdən sonra özümüzə gəldik".
Qeyd edək ki, Sərhədçi" - "Sumqayıt" görüşü ikincilərin 84:80 hesablı qələbəsi ilə bitib.