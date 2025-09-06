İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Komanda
    • 06 sentyabr, 2025
    • 11:11
    "Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb
    Keon Klerqotla

    "Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Sumqayıt təmsilçisi 28 yaşlı amerikalı oyun qurucusu Keon Klerqotla 1 illik müqavilə imzalayıb. 185 sm boya malik basketbolçu ölkəsində bir neçə komandada oynadıqdan sonra Slovakiyanın "MBK Handlova", Türkiyənin "Balıkesir" və "Ormanspor", Portuqaliyanın "Lusitanya Ekspert" və Şimali Makedoniyanın "Tikveş" klublarında forma geyinib.  

    Klerqot ötən mövsüm Şimali Makedoniyanın I Liqasında hər oyuna orta hesabla 11,8 xal toplayıb.

