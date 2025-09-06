"Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb
Komanda
- 06 sentyabr, 2025
- 11:11
"Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Sumqayıt təmsilçisi 28 yaşlı amerikalı oyun qurucusu Keon Klerqotla 1 illik müqavilə imzalayıb. 185 sm boya malik basketbolçu ölkəsində bir neçə komandada oynadıqdan sonra Slovakiyanın "MBK Handlova", Türkiyənin "Balıkesir" və "Ormanspor", Portuqaliyanın "Lusitanya Ekspert" və Şimali Makedoniyanın "Tikveş" klublarında forma geyinib.
Klerqot ötən mövsüm Şimali Makedoniyanın I Liqasında hər oyuna orta hesabla 11,8 xal toplayıb.
Son xəbərlər
11:31
AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilibDaxili siyasət
11:24
Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədirDaxili siyasət
11:23
Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcəkFutbol
11:22
Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
11:18
Foto
Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2Hadisə
11:15
Foto
Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilibİnfrastruktur
11:11
"Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıbKomanda
11:08
Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olubFutbol
11:03