Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edib
Komanda
- 19 yanvar, 2026
- 09:21
Hokkey üzrə Stenli Kubokunun dördqat qalibi olan Fil Qoyet 92 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə keçmiş oyunçunun çıxış etdiyi "Monreal Kanadiens" komandası məlumat yayıb.
Qoyet 1957-ci ildən 1960-cı ilədək ardıcıl dörd dəfə Stenli Kubokunun qalibi olub. O, bu titulları məhz "Monreal Kanadiens"lə əldə edib.
Son xəbərlər
09:36
Azərbaycan gömrükçüləri 39 kiloqramdan artıq heroin aşkar edibBiznes
09:35
"Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na dəyişiklik edilibMaliyyə
09:26
Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənibDaxili siyasət
09:22
Foto
Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olubXarici siyasət
09:21
Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edibKomanda
09:20
Foto
Naxçıvanda İrandan Polşaya aparılan xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıbHadisə
09:20
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıbHadisə
09:18
Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olubDaxili siyasət
09:18