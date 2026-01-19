İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü
    Komanda
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:21
    Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edib

    Hokkey üzrə Stenli Kubokunun dördqat qalibi olan Fil Qoyet 92 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə keçmiş oyunçunun çıxış etdiyi "Monreal Kanadiens" komandası məlumat yayıb.

    Qoyet 1957-ci ildən 1960-cı ilədək ardıcıl dörd dəfə Stenli Kubokunun qalibi olub. O, bu titulları məhz "Monreal Kanadiens"lə əldə edib.

    Fil Qoyet Stenli Kuboku hokkey "Monreal Kanadiens" klubu

