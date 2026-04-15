İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    "Sabah"ın basketbolçusu Hassani Qravett: "İkinci dəfə MVP seçilmək mənim üçün çox dəyərlidir"

    Komanda
    • 15 aprel, 2026
    • 17:26
    Sabahın basketbolçusu Hassani Qravett: İkinci dəfə MVP seçilmək mənim üçün çox dəyərlidir

    Azərbaycan Basketbol Liqasında ikinci dəfə müntəzəm mövsümün MVP-si seçilmək "Sabah"ın oyunçusu Hassani Qravett üçün çox dəyərlidir.

    29 yaşlı amerikalı idmançı bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.

    O, müntəzəm mövsümün A qrupunda ən yaxşı basketbolçu olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Müntəzəm mövsümün ən yaxşısı seçilmək böyük şərəfdir. Bu mükafatı ardıcıl 2 dəfə qazanmaq isə çox dəyərlidir. Azərbaycanda basketbolun inkişaf etdiyi bir dövrdə bu tarixin bir parçası olmaqdan qürur duyuram. Harada oynamağımdan asılı olmayaraq, hər zaman əlimdən gələni etməyə və öz izimi qoymağa çalışıram".

    H.Qravett nümunəvi oyunçu olmaq istədiyini sözlərinə əlavə edib:

    "Daim anlayıram ki, yalnız oynadığım komandanı deyil, həm də arxamda daşıdığım adı təmsil edirəm. Ailəmdə ilk peşəkar idmançıyam və bu yolu davam etdirərkən, gələcək nəsillər üçün nümunə olmaq, standartları mümkün qədər yüksəltmək üçün var gücümlə çalışıram. Ümid edirəm ki, məndən sonra gələnlər üçün motivasiya mənbəyi ola biləcəyəm".

    Xatırladaq ki, Hassani Qravett Azərbaycan Basketbol Liqasının A qrupunda müntəzəm mövsümün MVP-si seçilib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK MVP Hassani Qravett

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti