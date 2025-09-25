İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları

    "Quba" basketbol klubu növbəti transferi reallaşdırıb

    Komanda
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:12
    Quba basketbol klubu növbəti transferi reallaşdırıb
    Varid Ağasızadə

    "Quba" basketbol klubu növbəti transferi reallaşdırıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Komanda ötən mövsümü "Lənkəran"da keçirmiş Varid Ağasızadə ilə anlaşıb.

    Qeyd edək ki, 21 yaşlı oyunçu daha əvvəl "Sərhədçi" və "Lənkəran" klublarının da formasını geyinib.

    Quba basketbol klubu transfer Varid Ağasızadə

    Son xəbərlər

    11:09

    "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:05

    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Region
    11:03

    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    11:00

    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    10:59

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:58

    "Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMA

    Sağlamlıq
    10:58

    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    10:53

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti