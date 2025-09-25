"Quba" basketbol klubu növbəti transferi reallaşdırıb
- 25 sentyabr, 2025
- 10:12
"Quba" basketbol klubu növbəti transferi reallaşdırıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Komanda ötən mövsümü "Lənkəran"da keçirmiş Varid Ağasızadə ilə anlaşıb.
Qeyd edək ki, 21 yaşlı oyunçu daha əvvəl "Sərhədçi" və "Lənkəran" klublarının da formasını geyinib.
