İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    "Qarabağ"ın həndbolçusu "Kür"ə keçib

    Komanda
    • 08 sentyabr, 2025
    • 20:16
    Qarabağın həndbolçusu Kürə keçib

    "Qarabağ"ın və Azərbaycanın qadın həndbolçulardan ibarət millisinin üzvü Minayə Məmmədova klubunu dəyişib.

    "Report" Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, yeni mövsümdən "Kür" komandasının uğurları üçün çalışacaq.

    M.Məmmədova yeni komandasında "10" nömrəli forma ilə oynayacaq.

    həndbol Azərbaycan Həndbol Federasiyası "Qarabağ" klubu "Kür" klubu

    Son xəbərlər

    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    21:20

    Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:20
    Foto

    ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Fərdi
    21:12

    Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıb

    Digər ölkələr
    21:10

    "Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcək

    Region
    21:06

    Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırır

    Energetika
    21:00

    Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:58

    Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Daşkənddə FIFA-nın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional ofisi açılacaq

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti