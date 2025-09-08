"Qarabağ"ın həndbolçusu "Kür"ə keçib
Komanda
- 08 sentyabr, 2025
- 20:16
"Qarabağ"ın və Azərbaycanın qadın həndbolçulardan ibarət millisinin üzvü Minayə Məmmədova klubunu dəyişib.
"Report" Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, yeni mövsümdən "Kür" komandasının uğurları üçün çalışacaq.
M.Məmmədova yeni komandasında "10" nömrəli forma ilə oynayacaq.
