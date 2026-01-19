Qar voleybolu üzrə Azərbaycan Kuboku keçiriləcək
Komanda
- 19 yanvar, 2026
- 16:21
Qar voleybolu üzrə qadınlar və kişilər arasında Azərbaycan Kuboku keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış yanvarın 24–25-də Şahdağ Turizm Mərkəzində təşkil olunacaq.
Turnirdə qadınlar arasında 5 ("Gəncə", "Azərreyl", "Milli", "Milli-2", "Qaraqaya"), kişilərdə isə 4 komanda ("Gənclər", "Qaraqaya", "Baku Fires", "Azərreyl") iştirak edəcək. Oyunlar dairəvi sistem üzrə keçiriləcək.
Turnirin yekununda mükafatçılar turnir cədvəlində komandaların tutduqları yerlərə əsasən müəyyənləşdiriləcək.
Qeyd edək ki, qar voleybolu üzrə Azərbaycan çempionatı ilk dəfə ötən ilin yanvarında baş tutub.
