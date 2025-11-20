Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib
Komanda
- 20 noyabr, 2025
- 17:10
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "DH Volley" klubu "Murov Az Terminal"la üz-üzə gəlib.
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutan matç "DH Volley" kollektivinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə UNEC "Azərreyl"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib. III tura noyabrın 21-də yekun vurulacaq.
