    Komanda
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:10
    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunda daha bir matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "DH Volley" klubu "Murov Az Terminal"la üz-üzə gəlib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutan matç "DH Volley" kollektivinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşündə UNEC "Azərreyl"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib. III tura noyabrın 21-də yekun vurulacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "DH Volley"

