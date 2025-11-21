İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Komanda
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:43
    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında III tura yekun vurulub

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında III tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, son oyun günündə "Gəncə" "Turan"la qarşılaşıb.

    Gəncə İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində UNEC "Azərreyl"i, "DH Volley" isə "Murov Az Terminal"ı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

