Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında III tura yekun vurulub
Komanda
- 21 noyabr, 2025
- 19:43
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında III tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, son oyun günündə "Gəncə" "Turan"la qarşılaşıb.
Gəncə İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində UNEC "Azərreyl"i, "DH Volley" isə "Murov Az Terminal"ı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
