    Komanda
    • 14 noyabr, 2025
    • 14:43
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunun proqramı açıqlanıb

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunun proqramı açıqlanıb.

    "Report"un Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, oyunlar 19, 20 və 21 noyabrda baş tutacaq.

    Bu turda "Gənclər" komandası istirahət edəcək. "Milli Aviasiya Akademiyası" – "Abşeron" oyununun keçiriləcəyi yer və vaxt barədə əlavə məlumat veriləcək.

    Yüksək Liqa (qadınlar)

    III tur

    19 noyabr

    17:00. "UNEC" – "Azərreyl"

    UNEC voleybol klubunun idman zalı

    20 noyabr

    16:00. "DH Volley" – "Murov Az Terminal"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    21 noyabr

    18:00. "Gəncə" – "Turan"

    Gəncə İdman Sarayı

