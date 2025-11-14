Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunun proqramı açıqlanıb
Komanda
- 14 noyabr, 2025
- 14:43
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının III turunun proqramı açıqlanıb.
"Report"un Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, oyunlar 19, 20 və 21 noyabrda baş tutacaq.
Bu turda "Gənclər" komandası istirahət edəcək. "Milli Aviasiya Akademiyası" – "Abşeron" oyununun keçiriləcəyi yer və vaxt barədə əlavə məlumat veriləcək.
Yüksək Liqa (qadınlar)
III tur
19 noyabr
17:00. "UNEC" – "Azərreyl"
UNEC voleybol klubunun idman zalı
20 noyabr
16:00. "DH Volley" – "Murov Az Terminal"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
21 noyabr
18:00. "Gəncə" – "Turan"
Gəncə İdman Sarayı
