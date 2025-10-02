Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək
Komanda
02 oktyabr, 2025
- 14:27
Oktyabrın 4-də final mərhələsi 2026-cı ildə təşkil olunacaq voleybol üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) məlumat verilib.
Püşkatma mərasimi şənbə günü Bari şəhərindəki məşhur Norman-Svabian Qalasında keçiriləcək. Tədbirdə AVF-nin İdarə Heyətinin üzvü Elqar Bağırov və millimizin voleybolçusu Ayşən Abduləzimova iştirak edəcəklər.
Yarışın biletləri isə bu il noyabrın 7-də satışa çıxacaq.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı 2026-cı il də 21 avqust – 6 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Oyunlar Bakı (Azərbaycan), İstanbul (Türkiyə), Brno (Çexiya) və Höteborq (İsveç) şəhərlərində baş tutacaq.
