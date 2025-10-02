İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək

    Komanda
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:27
    Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək

    Oktyabrın 4-də final mərhələsi 2026-cı ildə təşkil olunacaq voleybol üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) məlumat verilib.

    Püşkatma mərasimi şənbə günü Bari şəhərindəki məşhur Norman-Svabian Qalasında keçiriləcək. Tədbirdə AVF-nin İdarə Heyətinin üzvü Elqar Bağırov və millimizin voleybolçusu Ayşən Abduləzimova iştirak edəcəklər.

    Yarışın biletləri isə bu il noyabrın 7-də satışa çıxacaq.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı 2026-cı il də 21 avqust – 6 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Oyunlar Bakı (Azərbaycan), İstanbul (Türkiyə), Brno (Çexiya) və Höteborq (İsveç) şəhərlərində baş tutacaq.

    Voleybol Azərbaycan Voleybol Federasiyası püşkatma Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    14:34

    Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır

    Digər ölkələr
    14:34

    Biləsuvar GES-in I panelinin quraşdırılması mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Energetika
    14:27

    Vitse-prezident: "ADB üçün rəqəmsal infrastruktur Azərbaycana dəstək göstəriləcək vacib istiqamətə çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:27

    Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək

    Komanda
    14:25

    Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    14:20

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi xərclərini 40 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    14:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıb

    Futbol
    14:18

    Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdir

    Digər ölkələr
    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti