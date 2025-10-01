NBA-da oynamış basketbolçu vəfat edib
Komanda
"Vankuver" və "Vaşinqton" komandalarının sabiq basketbolçusu Lourens Moten vəfat edib.
"Report"un məlumatına görə, o, 53 yaşında həyatını itirib.
L.Moten Vaşinqtondakı evində ölü tapılıb. Ölümün səbəbi hələlik dəqiqləşdirilməyib.
Moten Milli Basketbol Assosasiyasının (NBA) çempionatında oynayıb.
