    NBA-da oynamış basketbolçu vəfat edib

    Komanda
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:36
    NBA-da oynamış basketbolçu vəfat edib

    "Vankuver" və "Vaşinqton" komandalarının sabiq basketbolçusu Lourens Moten vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, 53 yaşında həyatını itirib.

    L.Moten Vaşinqtondakı evində ölü tapılıb. Ölümün səbəbi hələlik dəqiqləşdirilməyib.

    Moten Milli Basketbol Assosasiyasının (NBA) çempionatında oynayıb.

    NBA basketbol öldü amerikalı basketbolçu

