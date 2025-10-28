Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilib
Komanda
- 28 oktyabr, 2025
- 19:20
Naxçıvanda məktəblilərdən ibarət basketbol komandaları arasında 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş muxtar respublika turniri keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan yarışda 4 komanda dairəvi sistem üzrə mübarizə aparıb.
Nəticələrə əsasən "Naxçıvan" komandası turnirin qalibi olub. "Culfa" ikinci, "Ordubad" isə üçüncü nəticə göstərib.
İlk üç yerin sahibi olan komandaların üzvləri diplom, medal və kubokla mükafatlandırılıb. Mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini, nazir vəzifələrini icra edən Məcid Seyidov təqdim edib.
Son xəbərlər
20:01
Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
19:50
PFL "Çelsi" ilə matça görə "İmişli" -"Qarabağ" oyununun yerini dəyişibFutbol
19:47
Foto
Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblarFərdi
19:37
Foto
Azərbaycanın minaaxtaran iti və təlimçisi ABŞ-də beynəlxalq mükafat qazanıbMaraqlı
19:25
Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcəkİnfrastruktur
19:25
İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olubDigər ölkələr
19:21
Video
Bakıda mənzildə huşsuz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilibHadisə
19:20
Foto
Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilibKomanda
19:18