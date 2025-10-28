Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Komanda
    • 28 oktyabr, 2025
    • 19:20
    Naxçıvanda məktəblilərdən ibarət basketbol komandaları arasında 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş muxtar respublika turniri keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan yarışda 4 komanda dairəvi sistem üzrə mübarizə aparıb.

    Nəticələrə əsasən "Naxçıvan" komandası turnirin qalibi olub. "Culfa" ikinci, "Ordubad" isə üçüncü nəticə göstərib.

    İlk üç yerin sahibi olan komandaların üzvləri diplom, medal və kubokla mükafatlandırılıb. Mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini, nazir vəzifələrini icra edən Məcid Seyidov təqdim edib.

    Naxçıvan Zəfər Günü basketbol

