"Murov Az Terminal" voleybolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Komanda
- 17 sentyabr, 2025
- 18:14
Kişilərdən ibarət "Murov Az Terminal" kollektivi voleybolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Təcrübəli oyunçu Ablou Mehdi daha bir mövsüm "Murov Az Terminal"ın uğurları üçün çalışacaq.
Son xəbərlər
19:26
Foto
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluq məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
19:22
Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəkDigər ölkələr
19:21
"PostEurop" Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edibİKT
19:17
Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılırDigər ölkələr
19:16
Foto
Azərbaycan və Almaniya birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblərBiznes
19:11
Zelenski: Ukrayna üçün qarşıda iki plan varDigər ölkələr
18:56
Ukrayna Prezidenti: Rusiya qoşunlarının Sumı əməliyyatı uğursuz olduDigər ölkələr
18:54
Kobaxidze: Avropanın bəzi səfirlikləri Gürcüstanda radikalizmi qızışdırırRegion
18:48