    "Murov Az Terminal" voleybolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    17 sentyabr, 2025
    18:14
    Murov Az Terminal voleybolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Kişilərdən ibarət "Murov Az Terminal" kollektivi voleybolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Təcrübəli oyunçu Ablou Mehdi daha bir mövsüm "Murov Az Terminal"ın uğurları üçün çalışacaq.

    Voleybol "Murov Az Terminal" Müqavilə

